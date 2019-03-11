Любителя поколесить пьяным судят в Приморье

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-11T06:47:41+03:00

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Дознаватели ОМВД по Ханкайскому району завершили расследование уголовного дела. Обвиняемый — местный житель, которого повторно подловили на пьяной езде.

Дознание установило: в январе, патрулируя 11-й километр автодороги Камень-Рыболов — Жариково, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД по Ханкайскому району остановили Mitsubishi Fuso под управлением 49-летнего жителя Артёма. Предположительно, водитель был пьян. Результаты алкодетектора зафиксировали результат, с которым нарушитель не согласился.

После этого подозреваемого отвезли в районную больницу, где опьянение подтвердилось. По факту составили административный протокол.

При проверке по оперативно-справочным учетам ГИБДД установлено, что гражданина привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года.

За повторную пьяную езду против злостного нарушителя возбудили уголовное дело, которое расследовали и передали в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU