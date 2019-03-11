10 штурмовиков Су-25 отрабатывают высокий пилотаж в Приморье

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-11T08:20:24+03:00

Во время учений пилоты выполняют взлет и посадку, маневрирование парами и звеньями, совершенствуют пилотаж с большими углами наклона, боевые развороты

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Летчики штурмового авиаполка Восточного военного округа в Приморье отрабатывают на штурмовиках Су-25 сложный групповой пилотаж на высотах свыше 2 тысяч метров.

Во время учений пилоты выполняют взлет и посадку, маневрирование парами и звеньями, совершенствуют пилотаж с большими углами наклона, боевые развороты.

На учении также отрабатывают элементы сложного пилотажа для ударов по наземным целям и действия летчиков при уклонении от атаки истребителей в условиях радиоэлектронного подавления.

В учении задействовано порядка 10 штурмовиков Су-25.

ИСТОЧНИК KP.RU