Пьяного приморца потянуло к соседскому оружию
В Уссурийске окончено судебное слушание по делу о краже оружия.
Уссурийский райсуд вынес приговор 46-летнему приморцу по довольно редкой уголовной статье — «хищение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Как установлено в суде, преступление совершено в декабре 2018 года в селе Борисовка.
Пьяный фигурант без спроса проник в дом односельчанина, где в подвале нашёл карабин с оптическим прицелом и двумя патронами. Оружие он похитил. В результате ущерб составил 64,5 тысячи рублей. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3 года общего режима. Приговор вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU