2019-03-11T09:29:18+03:00
Происшествия

Пьяного приморца потянуло к соседскому оружию

В результате ущерб составил 64,5 тысячи рублей
Игорь СОРОКИН
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В Уссурийске окончено судебное слушание по делу о краже оружия.

Уссурийский райсуд вынес приговор 46-летнему приморцу по довольно редкой уголовной статье — «хищение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Как установлено в суде, преступление совершено в декабре 2018 года в селе Борисовка.

Пьяный фигурант без спроса проник в дом односельчанина, где в подвале нашёл карабин с оптическим прицелом и двумя патронами. Оружие он похитил. В результате ущерб составил 64,5 тысячи рублей. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3 года общего режима. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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