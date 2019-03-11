«Тащи с завода каждый гвоздь»: во Владивостоке охранник обокрал свой объект
Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудник охранного агентства — его обвинили в краже имущества с охраняемого объекта.
Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил заключение по уголовному делу против двух горожан. Их обвиняют в групповой краже по предварительному сговору.
По версии следствия, преступление совершено в конце января 2019 года.
Фигурант, работая в частном охранном предприятии, охранял территорию научного учреждения. Увидев на вверенном ему подворье «ненужные» металлоизделия, он предложил знакомому вывезти их и сдать в пункт приема металлолома.
Соучастник нанял грузовик, на котором злоумышленники вывезли и продали имущество, общей стоимостью свыше 86 тысяч рублей. Очень скоро кража обнаружилась, и руководству предприятия не составило никакого труда определить виновника.
Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока. Кроме того, представитель предприятия заявил гражданский иск о взыскании ущерба. Имущество обвиняемых арестовано.
ИСТОЧНИК KP.RU