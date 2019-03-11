«Тащи с завода каждый гвоздь»: во Владивостоке охранник обокрал свой объект

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-11T09:58:34+03:00

Если зарплата невелика, а деньги срочно нужны позарез, почему бы не своровать там, куда тебя поставили охранять?!

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Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудник охранного агентства — его обвинили в краже имущества с охраняемого объекта.

Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил заключение по уголовному делу против двух горожан. Их обвиняют в групповой краже по предварительному сговору.

По версии следствия, преступление совершено в конце января 2019 года.

Фигурант, работая в частном охранном предприятии, охранял территорию научного учреждения. Увидев на вверенном ему подворье «ненужные» металлоизделия, он предложил знакомому вывезти их и сдать в пункт приема металлолома.

Соучастник нанял грузовик, на котором злоумышленники вывезли и продали имущество, общей стоимостью свыше 86 тысяч рублей. Очень скоро кража обнаружилась, и руководству предприятия не составило никакого труда определить виновника.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока. Кроме того, представитель предприятия заявил гражданский иск о взыскании ущерба. Имущество обвиняемых арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU