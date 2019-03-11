«Тотальный автопробег» отправился из Владивостока в Таллин ради русского языка

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-11T10:51:10+03:00

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Соглашение о сотрудничестве подписали Дальневосточный федеральный университет и Фонд «Тотальный диктант» в понедельник, 11 марта.

Стороны договорились организовывать и проводить одноименную акцию и другие мероприятия по повышению грамотности и продвижению русского языка. Специально для этого в ДВФУ открыли Тихоокеанское представительство штаба «Тотального диктанта».

— В 2018 году Владивосток был столицей «Тотального диктанта», и это положило начало сотрудничеству с ДВФУ, — напомнила директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — В 2019-м эстафету перехватил другой город у моря — Таллин, но это не прервало совместную работу. Более того, уже есть новые задачи. К примеру, в октябре в рамках продвижения русского языка в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы планируем поездку по странам Азии. Очень надеемся, что ДВФУ поддержит эту инициативу.

После открытия штаба в кампусе ДВФУ дали старт автопробегу в рамках всемирной акции «Тотальный диктант». В составе кортежа — филологи, писатели и литературные критики, блогеры и журналисты. За 29 дней они посетят 27 городов, от Владивостока до Таллина. В каждом активисты будут проводить лекции и мастер-классы, творческие встречи с современными авторами. Первым городом на пути следования станет Уссурийск, вторым — Хабаровск, далее — Биробиджан, Благовещенск, Чита, Иркутск и так до берегов Балтики.

— Автопробег свяжет две столицы «Тотального диктанта», прошлогоднюю и новую — Владивосток и Таллин. Прошлой весной экспедиция проехала половину страны от Новосибирска до Владивостока. На этот раз участникам предстоит еще более сложный и долгий путь. Автопробег впервые пересечет госграницу и окажется в Евросоюзе, — рассказал координатор акции «Тотальный диктант» во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Справка КП

«Тотальный диктант» — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих. Впервые мероприятие провели студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году. За 15 лет оно приобрело всемирный масштаб.

В 2018 году столицей «Тотального диктанта» впервые стал Владивосток. Город опередил 15 российских и зарубежных претендентов. Всего в 2018 году «Тотальный диктант» проходил в 76 странах, 1 021 городах и на 3 243 площадках. Акция объединила 2 273 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU