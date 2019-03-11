Водитель Toyota Corona бесстрашно протаранил Lexus в Приморье
Госавтоинспекция проверяет обстоятельства автоаварии в Кавалеровском районе.
В дежурную часть МО МВД «Кавалеровский» сообщили, что на 293-м километре автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» произошло ДТП. Пострадали люди. На место прибыли наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой помощи.
Установлено, что водитель Toyota Corona, двигаясь из поселка Рудный в сторону Кавалерово, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus.
В итоге пострадали 33-летний водитель Corona и его 26-летний пассажир. Молодому человеку потребовалась госпитализация.
Уже стало известно, что водитель, спровоцировавший аварию, имеет стаж 17 лет, за нарушение правил в 2019 году не привлекался, в момент столкновения был трезв.
Пока по факту идёт проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU