2019-03-11T13:18:25+03:00
Происшествия

«Зайца»-китайца сняли с грузового поезда в Приморье

Как объяснил сам задержанный, противозаконный способ путешествия он выбрал в поисках лучшей жизни
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Пограничники задержали в Приморье китайца, который зайцем приехал в грузовом вагоне в Россию. Здесь он надеялся обрести «лучшую жизнь» по сравнению с родиной.

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Приморью, на железнодорожном пункте пропуска «Махалино», досматривая въезжающий в Россию грузовой состав, идущий по маршруту «Хуньчунь-Краскино», в одном из пустых вагонов наряд с собакой обнаружил молодого человека. Документов, разрешающих пересечение границы, у задержанного не было.

Как объяснил сам задержанный, противозаконный способ путешествия он выбрал в поисках лучшей жизни.

Погрануправление ФСБ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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