«Зайца»-китайца сняли с грузового поезда в Приморье
Пограничники задержали в Приморье китайца, который зайцем приехал в грузовом вагоне в Россию. Здесь он надеялся обрести «лучшую жизнь» по сравнению с родиной.
Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Приморью, на железнодорожном пункте пропуска «Махалино», досматривая въезжающий в Россию грузовой состав, идущий по маршруту «Хуньчунь-Краскино», в одном из пустых вагонов наряд с собакой обнаружил молодого человека. Документов, разрешающих пересечение границы, у задержанного не было.
Как объяснил сам задержанный, противозаконный способ путешествия он выбрал в поисках лучшей жизни.
Погрануправление ФСБ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы РФ».
ИСТОЧНИК KP.RU