2019-03-11T14:16:17+03:00
Происшествия

Вандалы покуражились над могилами ветеранов в Приморье

Жителей района, владеющих информацией о происшествии или о причастных к инциденту, просят добровольно обратиться в полицию
Игорь СОРОКИН
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Не все военные захоронения в Приморье находятся в надлежащем виде, но измываться на могилами - последнее делоНе все военные захоронения в Приморье находятся в надлежащем виде, но измываться на могилами - последнее дело
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Пока еще безымянные вандалы покуражились над памятниками на кладбище в Кировском районе Приморья.

Как сообщили сообщили в краевом управлении МВД, полиции сообщили, что на кладбище в Кировском районе Приморья неизвестные повредили памятники. Сейчас сотрудники устанавливают виновников инцидента и все обстоятельства происшествия.

Между тем, в соцсетях появились сообщения о том, что в селе Родниковое неизвестные повалили и разбили могильные памятники, а среди них надгробия ветеранов Великой Отечественной войны.

В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения» предусматривает штраф, либо исправительные работы до года, либо арест до трех месяцев.

Жителей района, владеющих информацией о происшествии или о причастных к инциденту, просят добровольно обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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