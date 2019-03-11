Задержанных за драку фанатов «Луча» арестовали во Владивостоке

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-11T15:16:38+03:00

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Нашумевшая драка футбольных фанатов в центре Владивостока обернулась арестом для троих задержанных участников.

Сегодня, 11 марта, Фрунзенский суд Владивостока рассмотрел меру пресечения участникам массовой драки, произошедшей накануне.

В результате двое молодых людей получили по 15 суток ареста, еще один — 10.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что возраст задержанных — 31, 20 и 19 лет. Примечательно, что все они — болельщики владивостокского «Луча», хабаровчан среди задержанных не было.

Напомним, сперва молодые люди устроили драку возле торгового центра «Родина», а потом перебежали в сквер городов-побратимов. Записи уличных видеокамер, «утёкшие» в сеть, возмутили многих болельщиков-ультрас по всей России — в первую очередь из-за того, что участники драки не гнушались бить в спины и добивать упавших.

ИСТОЧНИК KP.RU