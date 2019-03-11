Задержанных за драку фанатов «Луча» арестовали во Владивостоке
Нашумевшая драка футбольных фанатов в центре Владивостока обернулась арестом для троих задержанных участников.
Сегодня, 11 марта, Фрунзенский суд Владивостока рассмотрел меру пресечения участникам массовой драки, произошедшей накануне.
В результате двое молодых людей получили по 15 суток ареста, еще один — 10.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что возраст задержанных — 31, 20 и 19 лет. Примечательно, что все они — болельщики владивостокского «Луча», хабаровчан среди задержанных не было.
Напомним, сперва молодые люди устроили драку возле торгового центра «Родина», а потом перебежали в сквер городов-побратимов. Записи уличных видеокамер, «утёкшие» в сеть, возмутили многих болельщиков-ультрас по всей России — в первую очередь из-за того, что участники драки не гнушались бить в спины и добивать упавших.
ИСТОЧНИК KP.RU