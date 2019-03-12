2019-03-12T02:09:06+03:00
Общество

Токсичную кукурузу едва не скормили приморским свинкам

Производителю передали информацию о нарушениях
Софья КУЧИНА
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Дезоксиниваленол (ДОН) - вторичный метаболит, который вырабатывается некоторыми разновидностями плесени рода FusariumДезоксиниваленол (ДОН) - вторичный метаболит, который вырабатывается некоторыми разновидностями плесени рода FusariumФото: primorsky.ru
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В Приморье специалисты Россельхознадзора обнаружили опасные токсины в партии кормовой кукурузы. Согласно результатам анализа проб в продукте концентрация дезоксиниваленола превышена более чем в 8 раз.

По результатам лабораторных исследований партия кукурузы дробленой, предназначенной на кормовые цели, признали не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна». Информацию довели производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Отметим, микотоксины - опасные метаболиты фитопатогенных грибов, поражающих все виды сельскохозяйственных растений и продукты урожая злаковых, овощных и плодовых культур.

Дезоксиниваленол (ДОН) - вторичный метаболит, который вырабатывается некоторыми разновидностями плесени рода Fusarium (особенно F.Graminearum). Для «производства» ДОНа физариумная плесень «предпочитает» в первую очередь пшеницу, затем кукурузу, а потом ячмень. Микотоксин ДОН не опасен для человека. Однако присутствие этих микотоксинов в кормах опасно для домашнего скота, особенно свиней. У них развивается поражение кроветворных органов, а также тяжелые алиментарные токсикозы с геморрагическим синдромом, отказом от пищи и рвотой.

Информацию о выявлениях внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Сведения о нарушении поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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