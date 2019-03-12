В один момент 30 приморцев лишились водительских удостоверений
По инициативе прокуратуры Приморья 30 уссурийцев лишились водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе надзорных мероприятий городская прокуратура выявила, что 30 человек, стоящие на учёте у психиатра либо нарколога, имеют действующие водительские удостоверения. Между тем, с их диагнозами, согласно законодательству, управлять транспортными средствами противопоказано. Их нахождение за рулём – реальная угроза безопасности дорожного движения.
Городской прокурор направил в суд иски о прекращении действия права на управления транспортным средством.
Суд удовлетворил исковые заявления прокурора. Все 30 человек лишились водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU