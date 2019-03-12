2019-03-12T04:39:25+03:00
Происшествия

Оторванный прицеп самосвала перекрыл одну полосу движения на трассе в Приморье

Скальный грунт, который перевозили в кузове китайского автомобиля, разбросало по всей трассе
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Скальный грунт, который перевозили на самосвале, засыпал одну из полос движения. Фото: очевидцы.Скальный грунт, который перевозили на самосвале, засыпал одну из полос движения. Фото: очевидцы.
Изменить размер текста:

Серьёзная авария произошла на трассе в Приморье. Между городами Фокино и Большой Камень перевернулся прицеп самосвала и перекрыл одну полосу движения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Инцидент случился во вторник утром. Гружёный самосвал, да ещё и с прицепом двигался в сторону Большого Камня. В какой-то момент по неизвестным пока причинам конструкция оторвалась от автомобиля и перевернулась. Между тем, сам прицеп прямо на ходу потерял одну пару колёс. Возможно это и стало причиной аварии.

У прицепа оторвались два колеса. Фото: очевидцы.

У прицепа оторвались два колеса. Фото: очевидцы.

Скальный грунт, который перевозил самосвал, разбросало по всей дороге, а конструкция заняла одну из полос движения. Теперь другим участникам движения приходится объезжать препятствие по встречной полосе.

По предварительной информации, никто не пострадал. В том месте, где произошло ДТП, сейчас очень затруднено движение - собирается пробка. Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.

Оторванный прицеп самосвала перекрыл одну полосу движения на трассе в Приморье. Видео: очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над лесами Приморья запустят квадрокоптеры
В один момент 30 приморцев лишились водительских удостоверений
Токсичную кукурузу едва не скормили приморским свинкам
Весна принесла в Приморье долгожданный снег
Задержанных за драку фанатов «Луча» арестовали во Владивостоке
Вандалы покуражились над могилами ветеранов в Приморье
«Панцирь»-перевёртыш оттащили с трассы во Владивостоке
«Зайца»-китайца сняли с грузового поезда в Приморье
Водитель Toyota Corona бесстрашно протаранил Lexus в Приморье
«Тотальный автопробег» отправился из Владивостока в Таллин ради русского языка
«Тащи с завода каждый гвоздь»: во Владивостоке охранник обокрал свой объект
Пьяного приморца потянуло к соседскому оружию
Раненого в Приморье леопарда удалось подлечить
10 штурмовиков Су-25 отрабатывают высокий пилотаж в Приморье
Начальник пожарной части трагически погиб в Приморье
Любителя поколесить пьяным судят в Приморье
Многодетным семьям Владивостока раздадут бесплатную землю
Приморье надеется на богатых немецких туристов
Военные психологи помогут солдатам Приморья метать гранаты
Лесные пожары в Приморье идут на рекорд
Приморье расторговалось с Китаем и Кореей
«Сапфир» обгорел: в центре Владивостока тушили китайский ресторан
Служебная собака помогла поймать глупого рецидивиста во Владивостоке
В районах Владивостока сожгли по мини-Масленице
Бойцы Восточного военного округа взяли медали в рукопашной
Полиция Приморья ловит поджигателей леса
После драки с хабаровчанами во Владивостоке задержали только фанатов «Луча»
Лёгкий снежок может припудрить Владивосток к вечеру