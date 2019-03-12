СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-12T04:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьёзная авария произошла на трассе в Приморье. Между городами Фокино и Большой Камень перевернулся прицеп самосвала и перекрыл одну полосу движения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Инцидент случился во вторник утром. Гружёный самосвал, да ещё и с прицепом двигался в сторону Большого Камня. В какой-то момент по неизвестным пока причинам конструкция оторвалась от автомобиля и перевернулась. Между тем, сам прицеп прямо на ходу потерял одну пару колёс. Возможно это и стало причиной аварии.

У прицепа оторвались два колеса. Фото: очевидцы.

Скальный грунт, который перевозил самосвал, разбросало по всей дороге, а конструкция заняла одну из полос движения. Теперь другим участникам движения приходится объезжать препятствие по встречной полосе.

По предварительной информации, никто не пострадал. В том месте, где произошло ДТП, сейчас очень затруднено движение - собирается пробка. Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696596" frameborder="0"></iframe> Оторванный прицеп самосвала перекрыл одну полосу движения на трассе в Приморье. Видео: очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU