Оторванный прицеп самосвала перекрыл одну полосу движения на трассе в Приморье
Серьёзная авария произошла на трассе в Приморье. Между городами Фокино и Большой Камень перевернулся прицеп самосвала и перекрыл одну полосу движения. По предварительной информации, никто не пострадал.
Инцидент случился во вторник утром. Гружёный самосвал, да ещё и с прицепом двигался в сторону Большого Камня. В какой-то момент по неизвестным пока причинам конструкция оторвалась от автомобиля и перевернулась. Между тем, сам прицеп прямо на ходу потерял одну пару колёс. Возможно это и стало причиной аварии.
У прицепа оторвались два колеса. Фото: очевидцы.
Скальный грунт, который перевозил самосвал, разбросало по всей дороге, а конструкция заняла одну из полос движения. Теперь другим участникам движения приходится объезжать препятствие по встречной полосе.
По предварительной информации, никто не пострадал. В том месте, где произошло ДТП, сейчас очень затруднено движение - собирается пробка. Во всех обстоятельствах случившегося ещё предстоит разобраться специалистам.
Оторванный прицеп самосвала перекрыл одну полосу движения на трассе в Приморье. Видео: очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU