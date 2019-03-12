Цены на свинину в Приморье не взлетели, несмотря на эпидемию ящура

СЕГОДНЯ 05:51 2019-03-12T05:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Цены на свинину в супермаркетах Владивостока остаются на уровне прошлого месяца, сообщает краевой департамент лицензирования и торговли. Эпидемия ящура не привела к существенному росту цен на продукцию.

В ведомстве уточнили, что в супермаркетах «Реми» и «Фреш-25» свинину продают по 246 и 250 рублей за кило. В «Михайловском» её цена – 300 рублей.

«КП» напоминает, сейчас все очаги заболевания ящуром в крае ликвидированы. Чтобы предотвратить подобные вспышки заболеваемости, восприимчивых животных будут круглый год вакцинировать.

ИСТОЧНИК KP.RU