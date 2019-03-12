Цены на свинину в Приморье не взлетели, несмотря на эпидемию ящура
Ценники на мясо не превышают 300 рублей
Цены на свинину не вырослиФото: primorsky.ru
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Цены на свинину в супермаркетах Владивостока остаются на уровне прошлого месяца, сообщает краевой департамент лицензирования и торговли. Эпидемия ящура не привела к существенному росту цен на продукцию.
В ведомстве уточнили, что в супермаркетах «Реми» и «Фреш-25» свинину продают по 246 и 250 рублей за кило. В «Михайловском» её цена – 300 рублей.
«КП» напоминает, сейчас все очаги заболевания ящуром в крае ликвидированы. Чтобы предотвратить подобные вспышки заболеваемости, восприимчивых животных будут круглый год вакцинировать.
ИСТОЧНИК KP.RU