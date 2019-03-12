118 кило морепродуктов без маркировки изъяли в павильоне на Луговой

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-12T06:14:29+03:00

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Во Владивостоке в одном из павильонов на Новоивановской Россельхознадзор обнаружил небезопаснуые морепродукты. Деликатесы изъяли из оборота, они подлежат утилизации или уничтожению.

Как сообщила пресс-служба ведомства, во время проверки одного из павильонов в районе площади Луговой должностные лица установили нарушение обязательных требований технических регламентов Таможенного Союза, а также ветеринарно-санитарных правил.

Предприниматель хранил 118 килограммов морепродуктов без ветеринарных сопроводительных и товаросопроводительных документов. Креветка гребенчатая, мясо и конечности краба, филе морского гребешка, икра лососевых пород рыб, гребешок морской – всё это мог купить любой желающий. Отметим, что на упаковке части товара не было маркировки с информацией о наименовании продукта, сроках годности и условиях хранения.

По данному факту возбуждены административные производства (по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»). По окончании расследования продукцию уничтожат либо утилизируют за счёт владельца, под контролем инспекторов Управления. Предприниматель заплатит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU