2019-03-12T07:57:16+03:00
Происшествия

После мужской пьянки в Партизанском районе обнаружили труп

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 10 марта в селе Фроловка в доме на улице Малиновского.

Следственный комитет по Приморью возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 32-летнего местного жителя.

По версии следствия, 10 марта 2019 года компания мужчин распивала спиртные напитки, возникла ссора, во время которой подозреваемый жестоко избил потерпевшего. От полученных травм мужчина умер.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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