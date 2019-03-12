В Приморье смертельная авария унесла жизнь молодого мужчины

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-12T08:18:11+03:00

Автомобиль после ДТП превратился в груду железа, а его рулевой скончался на следующий день

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Страшная авария произошла в Приморье несколько дней назад. Водитель «легковушки» от полученных травм скончался в больнице, а его автомобиль теперь больше похож на смятую консервную банку.

Как установили сотрудники ГИБДД, авто марки Toyota Allion двигался по Уссурийску со стороны улицы Некрасовская в сторону Фадеева. Водитель «легковушки» по неизвестным причинам не справился с управлением своего транспорта и съехал с трассы. На полном ходу «железный конь» протаранил стойку с дорожным знаком, обозначающим пешеходный переход. Удар был такой силы, что сам водитель, 41-летний мужчина, вылетел из машины на дорогу.

К месту аварии сразу же прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали пострадавшего с тяжёлыми травмами в городскую больницу. На следующий день приморец скончался.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства аварии со смертельным исходом на улице Некрасова, проводится проверка. В ОМВД по Уссурийску сообщили, что стаж вождения погибшего водителя составил девять лет. В 2018 году мужчина один раз привлекался к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU