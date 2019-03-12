2019-03-12T08:58:21+03:00
Общество

Усидеть на двух стульях: чтобы вернуть сожителя, девушка обвинила любовника в изнасиловании

Теперь её ждёт наказание по статье о ложном доносе
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Находки утвердила обвинение для местной жительницы, которая обвинила в изнасиловании своего знакомого.

По версии следствия, 26-летняя горожанка в начале января 2019 года решила помириться с сожителем, который уличил её в измене. Девушка обвинила своего 24-летнего любовника в изнасиловании, а также сообщила об этом в правоохранительные органы.

По заявлению фигурантки организовали проверку. Выяснилось, что якобы потерпевшая всех обманула. В связи с этим отдел МВД России по городу Находке вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вину по делу о о ложном доносе лже-потерпевшая признала в полном объёме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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