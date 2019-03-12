2019-03-12T10:06:16+03:00
Общество

Чтобы освободить место под детсад, на Крыгина начали сносить гаражи

Владельцам давали достаточно времени, чтобы вывезти своё имущество
Софья КУЧИНА
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Возможность вывезти своё имущество у собственников была ещё вчераВозможность вывезти своё имущество у собственников была ещё вчераФото: vlc.ru
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Администрация Владивостока начала демонтировать незаконные объекты на Крыгина. В ближайшее время здесь начнут строить детский сад.

В первый рабочий день, 11 марта, бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировала четыре гаража. Объекты вывезли на площадку временного хранения. Собственники смогут забрать своё имущество, предъявив правоустанавливающие документы и оплатив расходы по демонтажу и хранению объектов.

Напомним, что в прошлом году комиссия выявила объекты, размещённые на муниципальном земельном участке, и признала незаконно установленными и подлежащими сносу. У собственников имущества было достаточно времени, чтобы вывезти свои контейнеры. Объявления о необходимости демонтажа на пункты охраны наклеили на гаражи и пункты охраны ещё в ноябре 2018 года. Возможность вывезти своё имущество у собственников была ещё вчера.

Отметим, на учстке в районе улицы Крыгина, 84, предназначенном для строительства детского сада, расположено более 300 самовольно установленных объектов, в том числе контейнеры, будки охраны, заборы. Убирать самостоятельно эти объекты собственники не торопятся и препятствуют их сносу, блокируя подъездные пути к земельному участку.

Между тем, проект строительства детского сада на 120 мест, который так необходим жителям Фрунзенского района Владивостока, уже находится на госэкспертизе. Как только власти получат положительное заключение экспертизы, планируется проведение аукциона для определения подрядчика. После этого здесь может начаться строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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