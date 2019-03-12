В Приморье партия красной икры кишела опасными бактериями

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-12T10:24:09+03:00

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Специалисты Россельхознадзора выявили кишечную палочку в партии красной икры из Пограничного района.

Результаты лабораторных испытаний показали, что в партии массой 45 килограммов находятся бактерии группы кишечной палочки и многократно превышен уровень бактериальной обсемененности.

Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) по микробиологическому показателю (БГКП).

После получения результатов исследований информацию разместили в государственной информационной системе «Веста» и системе раннего оповещения «Сирано». Кроме того, Управление Россельхознадзора порекомендует производителю сделать повторный отбор проб от следующей партии деликатеса и провести его микробиологическое исследование, чтобы подтвердить качество и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU