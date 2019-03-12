В Приморье партия красной икры кишела опасными бактериями
Специалисты Россельхознадзора выявили кишечную палочку в партии красной икры из Пограничного района.
Результаты лабораторных испытаний показали, что в партии массой 45 килограммов находятся бактерии группы кишечной палочки и многократно превышен уровень бактериальной обсемененности.
Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) по микробиологическому показателю (БГКП).
После получения результатов исследований информацию разместили в государственной информационной системе «Веста» и системе раннего оповещения «Сирано». Кроме того, Управление Россельхознадзора порекомендует производителю сделать повторный отбор проб от следующей партии деликатеса и провести его микробиологическое исследование, чтобы подтвердить качество и безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU