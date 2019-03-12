Конфеты из России не доехали до Китая

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-12T10:47:52+03:00

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Фура с конфетами из Чебоксар не прошла таможенный контроль в Приморье. Компания подала недостоверные данные о весе перевозимой продукции. Теперь сладости конфискуют, а владелец конфет заплатит большой штраф.

Правонарушение выявили сотрудники пункта пропуска в селе Турий Рог. Специалисты досматривали фуру, прибывшую из Чебоксар, когда обнаружили несоответствие документов. Компания указала, что в машине находятся конфеты с миндалём марки «Слимо», общий вес - 19 тонн. Фактически таможенники зафиксировали превышение указанного веса на 710 килограммов.

Уссурийская таможня возбудила в отношении компании-экпортёра, перевозившей конфеты в Китай, дело об административном правонарушении по факту недостоверного декларирования товаров. Теперь владельцу конфет грозит штраф - от одной второй до двукратного размера стоимости товара. Конфеты таможенники конфискуют.

Сейчас сладости изъяты и находятся на складе временного хранения. Там они останутся на период расследования административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU