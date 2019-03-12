Конфеты из России не доехали до Китая
Фура с конфетами из Чебоксар не прошла таможенный контроль в Приморье. Компания подала недостоверные данные о весе перевозимой продукции. Теперь сладости конфискуют, а владелец конфет заплатит большой штраф.
Правонарушение выявили сотрудники пункта пропуска в селе Турий Рог. Специалисты досматривали фуру, прибывшую из Чебоксар, когда обнаружили несоответствие документов. Компания указала, что в машине находятся конфеты с миндалём марки «Слимо», общий вес - 19 тонн. Фактически таможенники зафиксировали превышение указанного веса на 710 килограммов.
Уссурийская таможня возбудила в отношении компании-экпортёра, перевозившей конфеты в Китай, дело об административном правонарушении по факту недостоверного декларирования товаров. Теперь владельцу конфет грозит штраф - от одной второй до двукратного размера стоимости товара. Конфеты таможенники конфискуют.
Сейчас сладости изъяты и находятся на складе временного хранения. Там они останутся на период расследования административного правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU