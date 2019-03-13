Весенний снег принёс гололедицу на дорогах

СЕГОДНЯ 00:06 2019-03-13T00:06:48+03:00

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Сегодня, 13 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. Переменная облачность местами небольшие и умеренные осадки, с вероятностью 80%. В отдельных районах на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный,западный умеренный до сильного, на побережье сильный.Температура воздуха +2...+7°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного.Температура воздуха +1...+3°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.Температура воздуха +1...+3°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +1...+3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU