Экс-таможенник отделался условным сроком за «откаты» с премий сотрудников

СЕГОДНЯ 02:04 2019-03-13T02:04:29+03:00

Руководитель оперативно-технической службы выписывал премии сотрудникам только если они с ним делились

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Ленинский районный суд Владивостока признал виновным экс-сотрудника таможни в превышении должностных полномочий.

Суд установил, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый, являлся руководителем оперативно-технической службы таможни. Своим подчинённым он выписывал денежные премии и поощрительные выплаты с небольшим условием: часть денег те должны были отдавать ему. Таким образом от работников он получил более миллиона рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к двум годам «условки» с испытательным сроком 2 года. Фигуранта лишили права на этот период занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Судебной коллегией оставила без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU