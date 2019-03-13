Экс-таможенник отделался условным сроком за «откаты» с премий сотрудников
Ленинский районный суд Владивостока признал виновным экс-сотрудника таможни в превышении должностных полномочий.
Суд установил, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый, являлся руководителем оперативно-технической службы таможни. Своим подчинённым он выписывал денежные премии и поощрительные выплаты с небольшим условием: часть денег те должны были отдавать ему. Таким образом от работников он получил более миллиона рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к двум годам «условки» с испытательным сроком 2 года. Фигуранта лишили права на этот период занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Судебной коллегией оставила без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного.
ИСТОЧНИК KP.RU