2019-03-13T02:58:26+03:00
Общество

Сегодня часть Владивостока останется без холодной воды

Примводоканал ведёт аварийный ремонт
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Часть жителей Владивостока в среду, 13 марта останется без холодной воды, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Примводоканал. С 10 утра и до 8 вечера будет идти аварийный ремонт – он и станет причиной отключений.

Список адресов:

50 лет ВЛКСМ, 15-27, 28-30;

Борисенко, 58-70а;

Героев Хасана;

Гризодубовой, 31-57, 50;

Марины Расковой;

Монтажная, 1-7, 2-4;

Новожилова, 5, 7, 8-14;

Промышленная 1-я, 1;

Промышленная 2-я;

Сафонова, 2-16;

Сахалинская, 2-4, 4ст.1-4ст.7, 3, 5, 8, 10, 11а;

Строительная 2-я; Строительная 3-я;

Талалихина;

Часовитина, 1-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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