Сегодня часть Владивостока останется без холодной воды
Примводоканал ведёт аварийный ремонт
Фото: архив "КП"
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Часть жителей Владивостока в среду, 13 марта останется без холодной воды, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Примводоканал. С 10 утра и до 8 вечера будет идти аварийный ремонт – он и станет причиной отключений.
Список адресов:
50 лет ВЛКСМ, 15-27, 28-30;
Борисенко, 58-70а;
Героев Хасана;
Гризодубовой, 31-57, 50;
Марины Расковой;
Монтажная, 1-7, 2-4;
Новожилова, 5, 7, 8-14;
Промышленная 1-я, 1;
Промышленная 2-я;
Сафонова, 2-16;
Сахалинская, 2-4, 4ст.1-4ст.7, 3, 5, 8, 10, 11а;
Строительная 2-я; Строительная 3-я;
Талалихина;
Часовитина, 1-7.
ИСТОЧНИК KP.RU