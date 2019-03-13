2019-03-13T04:03:32+03:00
Общество

Наркокурьера с синтетикой «взяла» на деле полиция Владивостока

Молодой человек только устроился в специфический магазин «Весёлый химик»
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу для местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в октябре 2018 фигурант устроился курьером по интернет-объявлению в наркомагазин «Весёлый химик». «Работодатель» через мессенджер объяснил ему условия работы: необходимо делать «закладки» с товаром. За каждую ему причиталось вознаграждение – 250 рублей.

В ноябре 2018 оператор отправил раскладчику координаты и фотографии тайника. Парень забрал оттуда свёрток с расфасованным синтетическим наркотиком, массой 32,83 грамма и начал раскладывать пакетики по тайникам Советского района, и тут его задержала полиция.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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