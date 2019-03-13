Наркокурьера с синтетикой «взяла» на деле полиция Владивостока
Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу для местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в октябре 2018 фигурант устроился курьером по интернет-объявлению в наркомагазин «Весёлый химик». «Работодатель» через мессенджер объяснил ему условия работы: необходимо делать «закладки» с товаром. За каждую ему причиталось вознаграждение – 250 рублей.
В ноябре 2018 оператор отправил раскладчику координаты и фотографии тайника. Парень забрал оттуда свёрток с расфасованным синтетическим наркотиком, массой 32,83 грамма и начал раскладывать пакетики по тайникам Советского района, и тут его задержала полиция.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU