В Приморье 18-летнего парнишку осудят за кражи и поджоги авто

СЕГОДНЯ 05:19 2019-03-13T05:19:28+03:00

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В полицию Уссурийска обратился 45-летний горожанин, куоторый сообщил, что некто разбил камнем окно в его авто «Сузуки Култус», проник внутрь и похитил деньги.

Этой же ночью во дворе дома по улице Беляева, недалеко от места происшествия загорелся автомобиль «Ниссан Серена». Машина принадлежала 77-летнему местному жителю, ликвидировать огонь пришлось сотрудникам МЧС.

На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские выяснили, что авто поджёг злоумышленник, после неудачных попыток завести двигатель.

Во время отработки микрорайона сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже и поджоге. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. В отделе полиции он признался в обоих преступлениях. Также парень рассказал, что в декабре 2018 года поджег «Тойоту Карина», стоявшую во дворе дома по улице Октябрьской, принадлежащий 32-летнему местному жителю. Иномарку злоумышленник сжег после нескольких безуспешных попыток ее завести.

Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Следственным отделом возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.) Фигуранта уголовных дел могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU