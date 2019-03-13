В Приморье 18-летнего парнишку осудят за кражи и поджоги авто
В полицию Уссурийска обратился 45-летний горожанин, куоторый сообщил, что некто разбил камнем окно в его авто «Сузуки Култус», проник внутрь и похитил деньги.
Этой же ночью во дворе дома по улице Беляева, недалеко от места происшествия загорелся автомобиль «Ниссан Серена». Машина принадлежала 77-летнему местному жителю, ликвидировать огонь пришлось сотрудникам МЧС.
На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские выяснили, что авто поджёг злоумышленник, после неудачных попыток завести двигатель.
Во время отработки микрорайона сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже и поджоге. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. В отделе полиции он признался в обоих преступлениях. Также парень рассказал, что в декабре 2018 года поджег «Тойоту Карина», стоявшую во дворе дома по улице Октябрьской, принадлежащий 32-летнему местному жителю. Иномарку злоумышленник сжег после нескольких безуспешных попыток ее завести.
Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Следственным отделом возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.) Фигуранта уголовных дел могут лишить свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU