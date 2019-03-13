В магазине Уссурийска покупателям отвешивали тефтельки с бактериями

СЕГОДНЯ 05:47 2019-03-13T05:47:43+03:00

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора нашли кишечную палочку в тефтелях от ООО «Аннушка». Пробы от партии отбирали в Уссурийске, в торговой точке ИП Тен С.Р.

Лабораторное исследование проводилось в рамках госработы по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Испытания показали, что в мясном полуфабрикате находятся бактерии группы кишечной палочки, а также в 58 раз превышен уровень бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Специалисты говорят, что возможная причина таких серьёзных нарушений - несоблюдение технологии производства или нарушение температурного режима при перевозке и хранении продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Информация доведут до производителя, чтобы тот предотвратил реализацию небезопасной продукции.

Кроме того, Россельхознадзор вынесет предостережения за нарушение правил изготовления и хранения готовой продукции производителю и торговой точке.

ИСТОЧНИК KP.RU