В Приморье пасынок попытался убить отчима топором

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-13T06:06:15+03:00

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Партизанский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Его признали виновным в покушении на убийство.

Как становили в суде, в феврале 2018 года в селе Казанка во время распития спиртного потерпевший стал выгонять из дома своего пасынка. Тот схватился за топор и, собираясь убить, ударил обидчика им в область головы. Однако довести дело до конца злоумышленник не смог – потерпевший успел смягчить удар рукой. Подоспевшие очевидцы отобрали у нападавшего топор, вытолкали за дверь и вызвали полицию.

От удара отчим несостоявшегося убийцы получил рану лобной области справа и кровоподтек правого предплечья.

С учётом непогашенной судимости суд назначил виновному 6 лет колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор, однако Приморский краевой суд оставил его без изменений, а аппеляционную жалобу осуждённого - без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU