В Приморье пасынок попытался убить отчима топором
Партизанский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Его признали виновным в покушении на убийство.
Как становили в суде, в феврале 2018 года в селе Казанка во время распития спиртного потерпевший стал выгонять из дома своего пасынка. Тот схватился за топор и, собираясь убить, ударил обидчика им в область головы. Однако довести дело до конца злоумышленник не смог – потерпевший успел смягчить удар рукой. Подоспевшие очевидцы отобрали у нападавшего топор, вытолкали за дверь и вызвали полицию.
От удара отчим несостоявшегося убийцы получил рану лобной области справа и кровоподтек правого предплечья.
С учётом непогашенной судимости суд назначил виновному 6 лет колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор, однако Приморский краевой суд оставил его без изменений, а аппеляционную жалобу осуждённого - без удовлетворения.
Приговор считается вступившим в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU