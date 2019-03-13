2019-03-13T07:44:55+03:00
Происшествия

В Партизанске мужчина избил палкой возлюбленную прямо на улице

От повреждений женщина скончалась до приезда скорой помощи
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Партизанский городской суд вынес приговор гражданину П, который жестоко избил свою сожительницу.

Как установили в суде, на одной из улиц города фигурант и его возлюбленная сильно повздорили. Разозлившись, мужчина избил женщину палкой и кулаком, от ударов та падала на землю. Чтобы «гражданская жена не могла уйти», изверг кинул ей на ногу кусок бетона. От полученных повреждений женщина скончалась на месте до приезда «скорой».

Фигурант признал вину в совершённом преступлении. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, суд назначил ему 8,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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