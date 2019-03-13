Жительница Владивостока «подрезала» ключ от квартиры подруги и оставила её без «ювелирки»
Фрунзенский суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу для местной жительницы. Её признали виновной в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.
Как установили в суде, в декабре 2018 года фигурантка пришла на работу к своей знакомой. Воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, она вытащила из кармана куртки подруги ключ от её квартиры.
Злоумышленница знала, что у её приятельницы дома хранятся золотые украшения, поэтому отправилась прямо туда. Открыв дверь ключом, она присвоила «золотишка» на 113 тысяч рублей, украшения она сдала в ломбард.
С учётом неотбытой части наказания за другое преступление, суд назначил женщине 4 года колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба суд полностью удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU