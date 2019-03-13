Приморье вошло в ТОП регионов с самыми щедрыми мужчинами

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-13T09:40:29+03:00

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Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, посчитал средний чек в сегменте общепита 8 марта и составил ТОП самых популярных блюд в Международный женский день. Всего специалисты проанализировали более 6 миллиардов кассовых чеков.

В этот день рестораторы продали более 550 тысяч блюд. Средний чек посетителя составил 2175 рублей. Отметим, что это на 25% выше среднегодового значения. Аналитики заметили, что рост продаж начался с 15.00 и достиг пика с 17.00 до 21.00. По мнению специалистов, именно в это время мужчины повели своих вторых половинок в рестораны. На эти часы приходится более 40% всех продаж за день.

Самыми щедрыми оказались мужчины Москвы. Средний чек в столице Росии составил 4140 рублей. Также в список регионов с максимальным средним чеком вошли: Санкт-Петербург (3078 руб.), Тамбовская (3065 руб.), Московская (2980 руб.) области, Забайкальский край (2920 руб.), Кировская область (2880 руб.), Бурятия (2850 руб.), Приморский край (2840 руб.) и Вологодская область (2820 руб.). Минимальный средний чек зафиксирован в Новгородской области (1258 руб.), Адыгее (1250 руб.), Кемеровской области (1230 руб.), Севастополе (1227 руб.) и Хакасии (1150 руб.).

Набор заказываемых блюд на 8 марта не отличается от непраздничных дней. Самыми популярными блюдами стали суши, как в сетах, так и по отдельности, например – Филадельфия, Калифорния, Унаги; салаты – Цезарь с курицей или креветками и Греческий; из супов посетители кафе и ресторанов выбирали Сырный, Грибной и Солянку; на горячее – пасты Карбонара, Болоньезе, с морепродуктами, медальоны и шашлыки из свинины; на десерт безусловным лидером стал Тирамису. К слову,в этом году россияне предпочли безалкогольные напитки: Капучино, Латте, Ягодный и Облепиховый чай, а также коктейлю Мохито.

ИСТОЧНИК KP.RU