2019-03-13T10:27:45+03:00
Общество

За 2,5 месяца в магазины Приморья поступило 390 тонн рыбы по губернаторской соцпрограмме

Жители края могут приобрести горбушу за 118 рублей, навагу – за 55 рублей
Софья КУЧИНА
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Жители края могут приобрести горбушу за 118 рублей, навагу – за 55 рублейЖители края могут приобрести горбушу за 118 рублей, навагу – за 55 рублейФото: primorsky.ru
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Более 390 тонн доступной рыбы поступило в приморские магазины по соцпрограмме, инициированной губернатором края Олегом Кожемяко.

Как отмечает директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев, рыба по социальным ценам весьма востребована среди населения. В этом году по заявкам крупных торговых сетей и Госпродагентства Приморья в магазины поставили более 390 тонн продукции. Напомним, что в регионе программа действует с конца прошлого года.

Так, по программе «Приморская рыба» килограмм горбуши можно приобрести за 118 рублей, наваги – за 55 рублей, камбалы – за 95 рублей, килограмм кальмара стоит 159 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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