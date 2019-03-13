За 2,5 месяца в магазины Приморья поступило 390 тонн рыбы по губернаторской соцпрограмме
Более 390 тонн доступной рыбы поступило в приморские магазины по соцпрограмме, инициированной губернатором края Олегом Кожемяко.
Как отмечает директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев, рыба по социальным ценам весьма востребована среди населения. В этом году по заявкам крупных торговых сетей и Госпродагентства Приморья в магазины поставили более 390 тонн продукции. Напомним, что в регионе программа действует с конца прошлого года.
Так, по программе «Приморская рыба» килограмм горбуши можно приобрести за 118 рублей, наваги – за 55 рублей, камбалы – за 95 рублей, килограмм кальмара стоит 159 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU