На выходных во Владивостоке может выпасть снег

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-13T10:39:59+03:00

Приморскую столицу снова немножко заметет. Но это не точно. Фото: архив "КП"

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В конце недели во Владивостоке снова может выпасть снег. Такой прогноз дали приморские синоптики.

На этих выходных в крае будет переменчивой. Над Приморьем будет смещаться малоактивный атмосферный фронт – так что в некоторых районах выпадут осадки. Не станет исключением и Владивосток. В ночь на субботу в приморской столице возможен небольшой снег. Впрочем, его вероятность, по данным портала «Примпогода», невелика – всего 40%.

Минимальная температура в крае будет варьироваться от -16 до -9 градусов Цельсия. На южном побережье будет теплее: от 0 до -7°C. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В воскресенье погода начнет меняться. Начнет расти атмосферное давление, усилится ночное выхолаживание воздуха. Днем, наоборот, станет теплее на 3-5 градусов. Воскресенье будет солнечным – так что этот день можно будет использовать для отдыха на природе. Главное, не забывать, что сейчас в Приморье пожароопасный сезон – так что с шашлыками стоит быть поосторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU