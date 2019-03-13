«Управляйку» 71 микрорайона Владивостока внепланово проверит жилинспекция Приморья

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-13T11:03:30+03:00

Граждане крайне часто жалуются на неудовлетворительную работу этой управляющей компании Фото: primorsky.ru

В прошлом году компания недобросовестно исполняла свои обязанности по содержанию многоквартирных домов

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Специалисты приморской государственной жилищной инспекции проведут внеплановую проверку ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона». Такое решение принято после встречи сотрудников учреждения с жителями микрорайона и руководством обслуживающей организации.

Как рассказали в краевой жилинспекции, на встрече обсуждались договорные обязательства управляющей компании, техническое содержание домов, вопросы начисления платы за обслуживание, ремонт жилых помещений и общедомового имущества. Как выяснилось, граждане крайне часто жалуются на неудовлетворительную работу этой управляющей компании.

- По результатам встречи будет проведена внеплановая проверка ООО «УК 71-го микрорайона» по всем фактам, изложенными собственниками жилья», – сообщила и.о. руководителя жилинспекции Приморского края Алена Жигирь. Она также отметила, что ведомство регулярно проводит совместные встречи инициативных групп жильцов с их управляющими компаниями.

Чиновница напомнила, что совместно с прокуратурой Ленинского района Владивостока в конце прошлого года уже проводилась выездная проверка в отношении ООО «УК 71-го микрорайона». Тогда были выявлены факты нарушения содержания общего имущества в ряде многоквартирных домов Владивостока. В связи с этим в отношении ООО «УК 71-го микрорайона» возбуждено дело об административном правонарушении. Тогда жилинспекция выдала «управляйке» предписание устранить нарушения до марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU