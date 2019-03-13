2019-03-13T23:16:24+03:00
Общество

Во Владивостоке сегодня тепло и ветрено

Капризы приморской весны дают о себе знать в полной мере
Игорь СОРОКИН
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Сегодня, 14 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Для края это означает переменную облачность, на севере местами небольшой снег, с вероятностью 70%. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +2... +7°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины юго-западный умеренный до сильного. Воздух +4... +6°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный во второй половине южный умеренный. Воздух +6... +8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины юго-западный умеренный. Воздух +5... +7°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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