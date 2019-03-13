Во Владивостоке сегодня тепло и ветрено
Сегодня, 14 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Для края это означает переменную облачность, на севере местами небольшой снег, с вероятностью 70%. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +2... +7°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины юго-западный умеренный до сильного. Воздух +4... +6°C.
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный во второй половине южный умеренный. Воздух +6... +8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины юго-западный умеренный. Воздух +5... +7°C.
ИСТОЧНИК KP.RU