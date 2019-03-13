Центр материнства и детства Приморья возродит новый главврач

13 Март 23:56 2019-03-13T23:56:35+03:00

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Краевой клинический центр спецвидов медпомощи возглавит новый руководитель. Исполнять обязанности главврача будет Надежда Горелик — главный врач краевой детской клинической больницы № 1.

В среду, 13 марта, нового руководителя представила врио вице-губернатора Ирина Медведева.

Как отметила замглавы региона, сегодня администрация края уделяет особое внимание развитию Службы материнства и детства.

— Именно поэтому Надежде Горелик как опытному организатору предстоит оценить реальное положение дел в крупнейшем медицинском учреждении региона, утратившем лидерство. Сегодня ККЦ СВМП требуется новый вектор развития, это должно стать приоритетом. А итогом — инновационная концепция Центра материнства и детства, — подчеркнула врио вице-губернатора.

Надежда Горелик официально приступит к своим обязанностям с 18 марта.

— Начну с встреч с коллективами: оценим ресурсы, кадровый потенциал, возможности. Только после этого сможем понять, как будем развивать ККЦ СВМП дальше", — сказала Надежда Горелик.

При этом ориентация на детство не означает, что входящие в Центр службы, оказывающие помощь взрослым, останутся без внимания. Сегодня учреждение продолжает работу в полном кадровом составе. В ближайшие месяцы будет подготовлена концепция дальнейшего развития.

Отметим, что также Надежда Горелик продолжает руководить краевой детской клинической больницей № 1, а новая должность — это возможность помочь коллегам возродить славу и авторитет Центра материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU