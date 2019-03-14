Поезд с трофеями от сирийских боевиков едет во Владивосток

СЕГОДНЯ 00:12 2019-03-14T00:12:55+03:00

Прибытие ожидается 27 марта, у желающих осмотреть экспозицию будут всего один день

Изменить размер текста: A A

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» приедет во Владивосток и Уссурийск 27 и 28 марта.

Как сообщили в департаменте по защите гостайны Приморья, главная цель акции — патриотическая. Передвижная экспозиция представит трофейную технику и вооружение, отбитые у сирийских боевиков.

— В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства, — добавили в ведомстве.

Также в вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химоружия, развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Справка КП

Акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны по решению президента Владимира Путина. Поезд с трофейным оружием пройдет почти 30 тысяч километров и сделает остановки в 60 городах России. Во Владивосток и Уссурийск эшелон прибудет 27 и 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU