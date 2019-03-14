Поезд с трофеями от сирийских боевиков едет во Владивосток
Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» приедет во Владивосток и Уссурийск 27 и 28 марта.
Как сообщили в департаменте по защите гостайны Приморья, главная цель акции — патриотическая. Передвижная экспозиция представит трофейную технику и вооружение, отбитые у сирийских боевиков.
— В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства, — добавили в ведомстве.
Также в вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химоружия, развернута выставка работ военных художников и фотографов.
Справка КП
Акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны по решению президента Владимира Путина. Поезд с трофейным оружием пройдет почти 30 тысяч километров и сделает остановки в 60 городах России. Во Владивосток и Уссурийск эшелон прибудет 27 и 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU