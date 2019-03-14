Владивосток избавляют от лишних деревьев

СЕГОДНЯ 01:13 2019-03-14T01:13:17+03:00

На уборку улиц вышли пылесосы, а как только позволит погода, начнётся помывка тротуаров и дорог

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Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают уход за городской зеленью.

Ежедневно рабочие выполняют санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку, а также вырубку опасных сухих деревьев.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, с начала года в городе обрезали более 800 деревьев, вырублено 79 сухих. Работы прошли на улицах Набережной, Уборевича, проспекте 100 лет Владивостоку, Октябрьской, Народном проспекте, Садовой, в сквере имени Игнатьева и других районах города.

— В эти дни работы активно идут на улице Бородинской, где ветви нависают над дорогой. Здесь уже проведена омолаживающая обрезка более 100 деревьев, 14 аварийных — вырублены. Все порубочные остатки вывозятся. Работы продолжаются: нам предстоит обрезать ещё около 70 деревьев и вырубить четыре сухих, — отметили в СГТ.

И. о. главы Владивостока Олег Гуменюк поручил уделить особое внимание санитарному состоянию улиц. Поэтому, не дожидаясь санитарного двухмесячника, который традиционно стартует в апреле, на уборку города вышли рабочие и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU