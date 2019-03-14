2019-03-14T02:10:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке таможенник наживался на премиях подчиненных

В конце концов сотрудникам надоело делиться с начальником, и они написали заявление
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Во Владивостоке за превышение полномочий осудили бывшего таможенника.

Ленинский суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу против бывшего сотрудника таможни.

Суд установил, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый, будучи руководителем оперативно-технической службы таможни, выписывал подчиненным премии и поощрительные выплаты. Однако те не спешили радоваться: премиями начальник радовал только тех, кто соглашался отчислить ему процент. Таким незамысловатым образом он получил от своих работников больше миллиона рублей.

С учетом позиции приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному 2 года условно с испытательным сроком 2 года и лишением права на этот срок занимать должности на госслужбе.

Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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