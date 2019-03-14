Моряка с приморского траулера спас вертолёт на Камчатке

СЕГОДНЯ 02:44 2019-03-14T02:44:30+03:00

После прибытия в аэропорт Петропавловска-Камчатского больного экстренно госпитализировали

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На Камчатке спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» вместе с врачами территориального Центра медицины катастроф и экипажем вертолёта «Витязь Аэро» выполнили санитарный рейс в Охотское море.

Там на рыболовном траулере «Царица», приписанном к Находке, член экипажа получил тяжёлую травму и нуждался в экстренной помощи.

Прибыв на место, спасатели с помощью эваконосилок Рaramedic подняли пострадавшего на борт вертолета, где ему оказали профессиональную помощь.

После прибытия в аэропорт Петропавловска-Камчатского больного экстренно госпитализировали. Там ему поставили диагноз «тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма и травма шейного отдела позвоночника».

ИСТОЧНИК KP.RU