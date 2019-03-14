Ограбленные иностранцы поймали «своего» гопника в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 02:59 2019-03-14T02:59:47+03:00

Материалы переданы в суд. Подсудимым грозит до 7 лет

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Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о грабеже.

Следователи отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) УМВД по Владивостоку окончили работу над уголовным делом против приморцев, отобравших у иностранцев деньги и ценности.

Ранее в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило сообщение о том, что на улице Пограничная происходит драка.

Установлено, что ночью в районе Спортивной набережной двое неизвестных отняли у двух иностранцев мобильные телефоны и деньги, после чего скрылись. Спустя некоторое время туристы увидели, как один из нападавших садится в такси, успели его схватить и удерживали до приезда полиции.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего судимого жителя Дальнегорска. В отделе полиции он признался в содеянном. Вскоре полицейские задержали второго злоумышленника — 21-летнего уроженца Читы. Подозреваемых взяли под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК «Грабеж с применением насилия», завершено. Доказана причастность фигурантов к преступлению. Материалы переданы в суд. Подсудимым грозит до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU