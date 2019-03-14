Школу и больницу построят в глубинке Приморья

СЕГОДНЯ 03:39 2019-03-14T03:39:01+03:00

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К строительству школы в селе Киевка Лазовского района приступят в 2020 году, но уже в этом году району направят деньги на разработку проектно-сметной документации. Об этом доложили первому вице-губернатору Вере Щербина на совещании по социально-экономическому развитию Лазовского и Ольгинского районов.

Как сообщил глава Лазовского района Юрий Мосальский, часть документации на строительство школы уже разработали. Строительство начнут в 2020 году.

Построить в Киевке школу поручил глава Приморья Олег Кожемяко в декабре 2018 года. Сейчас школа расположена в старом здании бывшего детсада. Более 60 ребят учатся в две смены, часть из них привозят из села Чистоводное.

Мосальский доложил первому вице-губернатору о других вопросах развития района. Так, центральная районная больница укомплектована врачами на 85%, средним медперсоналом — на 87%. Не хватает восьми узких специалистов — хирурга, терапевтов, офтальмолога и других.

— Восемь ребят обучаются по целевому набору в Тихоокеанском государственном медицинском институте, чтобы затем приехать на работу в Лазовскую ЦРБ, — сообщил глава района.

Вера Щербина подчеркнула, что необходимо увеличивать число студентов по целевому набору, а также активнее привлекать кадры по программе «Земский доктор» и расширять набор фельдшеров.

Деньги краевого бюджета в этом году направят на ремонт здания районной больницы. 3,4 миллиона рублей по поручению Олега Кожемяко Лазовский район получит на оснащение клуба в селе Лазо световым и звуковым оборудованием. 6 миллионов рублей направят на строительство в районе хоккейной коробки и двух спортплощадок.

Глава Ольгинского района Сергей Басок доложил о том, что в 2020 году в районе запланировано строительство центральной больницы. Более 20 миллионов рублей от Минвостокразвития район получил в этом году на приобретение оборудования, контракты на его поставку уже заключены. Рассматривается возможность строительства школы в селе Тимофеевка на 150 учащихся.

Вера Щербина подчеркнула, что при реализации планов социально-экономического развития района должны опираться на «майский» указ президента 2018 года и 11 нацпроектов — в сфере образования, здравоохранения, экологии и других.

ИСТОЧНИК KP.RU