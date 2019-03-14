Таможня Владивостока прокормила весь Дальний Восток

СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-14T04:29:18+03:00

Это связано с активизацией внешнеэкономической деятельности в регионе, повышением эффективности таможенного администрирования

Изменить размер текста: A A

25,3 миллиардов рублей перечислили таможни Дальнего Востока в федеральный бюджет в феврале.

По сравнению с тем же периодом прошлого года перечисления выросли более чем на треть (в феврале 2018 года — 17,3 миллиардов рублей).

Среди таможен Дальневосточного таможенного управления в феврале 2019 года безусловным лидером стала владивостокская таможня. На её долю пришлось 22,4 миллиарда рублей таможенных платежей (88%).

По словам начальника отдела таможенных платежей ДВТУ Оксаны Вальшмидт, это связано с концентрацией декларирования во Владивостоке. Сегодня владивостокский таможенный пост — центр электронного декларирования. Он оформляет все товары, ввозимые на Дальний Восток морским транспортом.

С большим отрывом от владивостокской таможни идут хабаровская таможня, которая в феврале 2019 года перечислила в бюджет государства чуть более миллиарда рублей, находкинская — 663,9 миллиона рублей и уссурийская — 539 миллионов рублей.

С начала 2019 года таможни Дальневосточного региона перечислили в доход государства 49,3 миллиардов рублей. За тот же период 2018 года — 34,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU