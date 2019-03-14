Кондитерская угощала жителей Владивостока тортиками с кишечной палочкой
Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали пробы от партий кондитерских изделий частной кондитерской. Исследование проводилось по обращению владельца продукции.
Во время лабораторных испытаний в кондитерских изделиях (торт «Наполеон» и изделие на основе пастилы) обнаружены бактерии кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.
Это свидетельствует о недостаточно эффективной термообработке сырья или о плохой мойке оборудования, а также о неудовлетворительных условиях хранения продукта.
Результаты исследований внесены в госсистемы «Веста» и «Сирано».
Заказчику исследования рекомендовали повысить уровень производственного контроля при выпуске продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU