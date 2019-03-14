2019-03-14T04:53:15+03:00
Происшествия

Кондитерская угощала жителей Владивостока тортиками с кишечной палочкой

Заказчику исследования рекомендовали повысить уровень производственного контроля при выпуске продукции
Игорь СОРОКИН
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фото - Комсомольская правда - Новосибирскфото - Комсомольская правда - Новосибирск
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Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали пробы от партий кондитерских изделий частной кондитерской. Исследование проводилось по обращению владельца продукции.

Во время лабораторных испытаний в кондитерских изделиях (торт «Наполеон» и изделие на основе пастилы) обнаружены бактерии кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Это свидетельствует о недостаточно эффективной термообработке сырья или о плохой мойке оборудования, а также о неудовлетворительных условиях хранения продукта.

Результаты исследований внесены в госсистемы «Веста» и «Сирано».

Заказчику исследования рекомендовали повысить уровень производственного контроля при выпуске продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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