Мощный пожар в Приморье охватил более 2000 гектаров леса

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-14T05:17:54+03:00

С возгоранием не могли справиться несколько дней

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В Приморье потушили крупный лесной пожар. Пламя несколько дней бушевало в районе поселка Терней.

Пожар вспыхнул в 28 километрах от населенного пункта. Пламя вспыхнуло еще 27 февраля. Огонь распространялся со страшной силой: пожар охватил 2050 гектаров. За несколько дней пожарным удалось справиться с огнем, но 8 марта пожар возобновился. Локализовать возгорание удалось только 12 марта. Пожарные работали не покладая рук – и минувшим вечером, наконец, полностью справились с огнем.

По данным приморского департамента лесного хозяйства, в тушении приняли участие 50 человек.

– С огнем боролись сотрудники «Приморской авиабазы», приморского лесничества и привлеченные силы арендаторов. Всего в операции задействовали 13 единиц техники, – сообщили в пресс-службе департамента.

С начала года в крае произошло уже 260 лесных пожаров – и с каждым днем эта цифра только растет. Причиной столь печального положения дел является аномально теплая и бесснежная зима. Она стала самой теплой за последние 85 лет. В результате пожары в Приморье наблюдаются с января. Главной причиной подобных ЧП являются люди. Так, на этой неделе в Кавалеровском районе обнаружили поджигателя, который разбрасывал в полях «коктейли Молотова».

ИСТОЧНИК KP.RU