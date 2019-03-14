В Приморье прокурор закрыл торгующие дипломами сайты

СЕГОДНЯ 05:49 2019-03-14T05:49:50+03:00

Суд удовлетворил требования прокурора, признав информацию о продаже дипломов и аттестатов запрещенной к распространению

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В Приморье по инициативе прокуратуры заблокирован доступ к сайтам, на которых продавались дипломы и аттестаты.

Органы прокуратуры Приморского края надзирают за исполнением законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. В надзор входит мониторинг Интернета на наличие информации, распространение которой в России запрещено.

Так, прокуратура Находки выявила шесть сайтов, рекламирующие продажу дипломов без обучения. Прокурор города направил в суд шесть административных исков.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав информацию о продаже дипломов и аттестатов запрещенной к распространению. Доступ к сетевым ресурсам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU