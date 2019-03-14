Спасатели Приморья патрулируют Амурский залив

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-14T06:58:31+03:00

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся «01» и «101»

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Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы продолжают патрулирование акватории Амурского залива.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, сейчас лед интенсивно рушится. Выходить на него опасно для жизни.

— Спасательные подразделения находятся в полной готовности на случай происшествий на водной акватории. Для предупреждения подобных ситуаций спасатели на судне на воздушной подушке выходят на патрулирование акватории, — уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают: если вы все же попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU