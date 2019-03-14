Спасатели Приморья патрулируют Амурский залив
Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы продолжают патрулирование акватории Амурского залива.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, сейчас лед интенсивно рушится. Выходить на него опасно для жизни.
— Спасательные подразделения находятся в полной готовности на случай происшествий на водной акватории. Для предупреждения подобных ситуаций спасатели на судне на воздушной подушке выходят на патрулирование акватории, — уточнили в ведомстве.
Специалисты напоминают: если вы все же попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения «112».
ИСТОЧНИК KP.RU