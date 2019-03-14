2019-03-14T07:31:21+03:00
Происшествия

Ученые отказались расселять «китовую тюрьму» в Приморье

Решено создать несколько экспертных групп, каждая их которых займется отдельным направлением в оценке ситуации
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ЭкоВахта Сахалинафото - ЭкоВахта Сахалина
Изменить размер текста:

Консилиум ученых из российских институтов отказался от идеи перевозки содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, но рекомендует расширить их вольеры, чтобы уменьшить скученность.

— Разговоры о переводе животных куда бы то ни было пока снимаются с повестки. При этом речь шла о том, чтобы расширить вольеры, в которых находятся животные. Нужно уменьшить их скученность, — сказала эколог, профессор ДВФУ Надежда Христофорова по итогам совещания.

Она добавила, что решено создать несколько экспертных групп, каждая их которых займется отдельным направлением в оценке ситуации: первая выяснит половозрастной состав групп млекопитающих, вторая оценит их состояние здоровья и третья — качество их среды обитания.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в Приморье прибудет исследовательская группа известного океанолога Жана-Мишеля Кусто. Его пригласил губернатор Олег Кожемяко, чтобы помочь в спасении содержащихся в «китовой тюрьме» косаток и белух.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24