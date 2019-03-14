Ученые отказались расселять «китовую тюрьму» в Приморье

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-14T07:31:21+03:00

Решено создать несколько экспертных групп, каждая их которых займется отдельным направлением в оценке ситуации

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Консилиум ученых из российских институтов отказался от идеи перевозки содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, но рекомендует расширить их вольеры, чтобы уменьшить скученность.

— Разговоры о переводе животных куда бы то ни было пока снимаются с повестки. При этом речь шла о том, чтобы расширить вольеры, в которых находятся животные. Нужно уменьшить их скученность, — сказала эколог, профессор ДВФУ Надежда Христофорова по итогам совещания.

Она добавила, что решено создать несколько экспертных групп, каждая их которых займется отдельным направлением в оценке ситуации: первая выяснит половозрастной состав групп млекопитающих, вторая оценит их состояние здоровья и третья — качество их среды обитания.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в Приморье прибудет исследовательская группа известного океанолога Жана-Мишеля Кусто. Его пригласил губернатор Олег Кожемяко, чтобы помочь в спасении содержащихся в «китовой тюрьме» косаток и белух.

ИСТОЧНИК KP.RU