Весенний ремонт крыш во Владивостоке идёт полным ходом

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-14T08:24:41+03:00

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Во Владивостоке завершился капремонт крыш двух домов. Работы велись по Набережной, 16 и Октябрьской, 4/6.

Как сообщили в Фонде капремонта, в доме по Набережной подрядчик заменил стропильную систему, утеплил чердак, полностью заменил кровлю, смонтировал новые водосточные трубы.

— Ранее в этом доме производился ремонт, в ходе которого на 2/3 кровли были установлены металлические стропила. Оставшиеся деревянные стропила мы заменили на новые, а металлические обработали антикоррозийным составом и окрасили специальной противопожарной краской, — рассказал представитель подрядчика — «Дальпрогресса» — Юрий Гаврик.

Еще одну крышу отремонтировали на улице Октябрьской, 4/6. Здесь, помимо традиционного набора работ, строители закрыли металлопрофилем карниз в верхней части здания. Это сохранит его от разрушения, а при ремонте фасада достаточно будет снять металлический каркас и восстановить декоративный элемент.

Качество контролировали специалисты отдела технадзора Фонда капремонта жилья Приморского края. В приемке приняли участие представители крайдепартамента по ЖКХ и топливным ресурсам, мэрии Владивостока, управляющей компании, а также собственники квартир в отремонтированных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU