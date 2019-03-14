Корейцев зовут строить во Владивостоке два терминала и мост на Елену
Южнокорейская компания «Дэлим» заинтересовалась рядом крупных проектов в Приморье. Их воплощение обсудили врио вице-губернатора Гагик Захарян и представители компании.
По словам корейской стороны, пока «Дэлим» рассматривает возможность инвестирования в терминал по переработке зерна и морозильный склад с комплексом мелкооптовой продажи в Приморье.
— Площадь комплексов — до 10 гектаров с объемом хранения рыбопродукции до 30 тысяч тонн. Если говорить о зерновом терминале, то предполагаемый объем хранения сырья составит от 30 до 50 тысяч тонн. Объект может быть размещен на территории портового комплекса или в отдалении от причалов, — пояснил директор московского филиала «Дэлим Индастриал» Со Ен Хун.
Наиболее выгодное место под проект — Владивосток, однако компания готова рассмотреть и другие варианты.
Гагик Захарян отметил заинтересованность администрации Приморья в сотрудничестве с «Дэлимом» по реализации крупных инвестпроектов.
— Проект интересный, для того чтобы подобрать необходимый участок для размещения комплексов нам необходимы точные критерии, расчеты, — пояснил вице-губернатор.
Стороны обсудили еще одно направление сотрудничества — возможное участие инвесторов в строительстве автомоста на остров Елены.
— Мы планируем строить мост. Этот проект очень актуален. Нужно увести грузовой транспорт из центра города, разгрузить дорожные артерии. Сейчас идет обсуждение условий, ожидаем решения до конца марта, — уточнил Захарян.
Кроме этого, вице-губернатор предложил корейцам участие в конкурсе на строительство Артемовской ТЭЦ, которая уже проектируется.
Также во время встречи обсуждалась строительство завода по производству сжиженного газа.
Стороны договорились взаимодействовать в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве. За несколько недель корейские специалисты предоставят актуализированную информацию по строительству зернового и холодильного терминала.
ИСТОЧНИК KP.RU