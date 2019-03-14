2019-03-14T08:52:15+03:00
Общество

Корейцев зовут строить во Владивостоке два терминала и мост на Елену

Стороны договорились взаимодействовать в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве
Игорь СОРОКИН
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Южнокорейская компания «Дэлим» заинтересовалась рядом крупных проектов в Приморье. Их воплощение обсудили врио вице-губернатора Гагик Захарян и представители компании.

По словам корейской стороны, пока «Дэлим» рассматривает возможность инвестирования в терминал по переработке зерна и морозильный склад с комплексом мелкооптовой продажи в Приморье.

— Площадь комплексов — до 10 гектаров с объемом хранения рыбопродукции до 30 тысяч тонн. Если говорить о зерновом терминале, то предполагаемый объем хранения сырья составит от 30 до 50 тысяч тонн. Объект может быть размещен на территории портового комплекса или в отдалении от причалов, — пояснил директор московского филиала «Дэлим Индастриал» Со Ен Хун.

Наиболее выгодное место под проект — Владивосток, однако компания готова рассмотреть и другие варианты.

Гагик Захарян отметил заинтересованность администрации Приморья в сотрудничестве с «Дэлимом» по реализации крупных инвестпроектов.

— Проект интересный, для того чтобы подобрать необходимый участок для размещения комплексов нам необходимы точные критерии, расчеты, — пояснил вице-губернатор.

Стороны обсудили еще одно направление сотрудничества — возможное участие инвесторов в строительстве автомоста на остров Елены.

— Мы планируем строить мост. Этот проект очень актуален. Нужно увести грузовой транспорт из центра города, разгрузить дорожные артерии. Сейчас идет обсуждение условий, ожидаем решения до конца марта, — уточнил Захарян.

Кроме этого, вице-губернатор предложил корейцам участие в конкурсе на строительство Артемовской ТЭЦ, которая уже проектируется.

Также во время встречи обсуждалась строительство завода по производству сжиженного газа.

Стороны договорились взаимодействовать в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве. За несколько недель корейские специалисты предоставят актуализированную информацию по строительству зернового и холодильного терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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