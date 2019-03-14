Приморье поддержало справедливое повышение пенсий бедным пенсионерам

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-14T09:53:05+03:00

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость таких мер указал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

По словам первого заместителя секретаря генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства — повышению качества жизни пенсионеров.

— Послания президента, его поручения должны не просто выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной Президентом задаче. А это поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов, — заявила Баталина.

Она также отметила, что принятое в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 миллионов неработающих малообеспеченных пенсионеров.

— Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили, — пояснила она.

Проект закона поддержали депутаты во всех регионах. В Приморском крае вопрос рассмотрели на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 7 марта.

Как отметила секретарь приморского отделения «Единой России» Людмила Талабаева, представляющая приморский парламент в Совете Федерации, законопроект позволит устранить несправедливость.

— Принимая решения, мы должны руководствоваться прежде всего социальной справедливостью. Все дополнительные выплаты, которые получают приморские пенсионеры от региональных властей, не должны препятствовать индексации пенсий, это ущемляет их права, — сказала Талабаева.

Она также сообщила, что прояснения требует и вопрос с индексацией пенсий руководителям некоммерческих общественных организаций — по крайней мере, тем из них, кто не извлекает прибыли. Сегодня они фактически приравнены к работающим пенсионерам, хотя не получают вознаграждения, а значит, дискриминированы.

— Необходимо выяснить, возможно ли решить этот вопрос, — сказала региональный партсекретарь.

ИСТОЧНИК KP.RU